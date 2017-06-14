Во время перестрелки в Вирджинии ранен сотрудник конгрессмена Уильямса

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на конгрессменов в Александрии, штат Вирджиния. 14 июня 2017

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Конгрессмен США Роджер Уильямс не был ранен в Александрии (Вирджиния) в результате перестрелки, но один из его сотрудников пострадал и в настоящее время получает медицинскую помощь, говорится в пресс-релизе офиса конгрессмена.

"Конгрессмен Уильямс не был ранен, однако член его команды был ранен и получает медицинскую помощь", — говорится в релизе в среду.

Уильямс был тренером республиканской сборной по бейсболу с 2013 года.

Ранее американские СМИ сообщили, что в результате стрельбы пострадал именно Уильямс.

Неподалеку от Вашингтона мужчина открыл огонь по группе людей, среди которых был координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и другие конгрессмены, сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, Скализ был ранен в бедро. Всего пострадали не менее пяти человек, заявил в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс. Полиция задержала подозреваемого. Отмечается, что состояния Скализа стабильное.

Gunman opens fire on GOP congressional baseball practice injuring Rep. Steve Scalise https://t.co/d3MMq6F1CY pic.twitter.com/X3VbJfNEIu — Rick Larios (@ricklarios) 14 июня 2017 г.

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