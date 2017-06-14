Киев обвинил Россию в изменении демографического состава Крыма

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука обвинил Россию в изменении демографической ситуации в Крыму, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Тука утверждает, что российские военные переезжают вместе с семьями на полуостров и остаются на длительное время. В результате, по его словам, "меняется демографический состав всего региона".

Тука заявил, что тем самым Россия "повторяет шаги Советского союза", и подчеркнул, что такая ситуация является "недопустимой".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.