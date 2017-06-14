Трамп заявил, что следит за ситуацией после нападения на конгрессменов

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за развитием ситуации после вооруженного нападения на группу конгрессменов в Вирджинии, и назвал случившееся "трагедией".

"Вице-президент (Майк Пенс) и я в курсе инцидента со стрельбой в Виргинии и тесно отслеживаем ситуацию. Мы глубоко опечалены этой трагедией", — говорится в письменном заявлении Трампа.

Мужчина, стрелявший по депутату конгресса Стиву Скализу, задержан, сообщила в Twitter полиция Александрии — пригорода Вашингтона.

Gunman opens fire on GOP congressional baseball practice injuring Rep. Steve Scalise https://t.co/d3MMq6F1CY pic.twitter.com/X3VbJfNEIu — Rick Larios (@ricklarios) 14 июня 2017 г.

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Сообщалось, что неизвестный открыл огонь в штате Виргиния по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.