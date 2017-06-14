"Такое увидишь не каждый день": десятки зевак следят за пожаром в Лондоне

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Десятки зевак наблюдают за тем, как горит многоэтажный жилой дом Grenfell Tower на западе Лондона, волонтеры продолжают помогать пострадавшим, а пабы – поить чаем пожарных и полицейских, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько этажей 24-этажного дома в Северном Кенсингтоне – неблагополучного района, где проживают, в основном, выходцы из Африки и с Ближнего Востока – до сих пор охвачены пламенем, пожарные заливают огонь водой. Весь район оцеплен, соседние дома эвакуированы, десятки полицейских патрулируют улицы. Закрыт и большой спортивный центр, расположенный через пару улиц от башни Grenfell Tower.

В местах, где открываются лучшие, как это ни цинично звучит, виды на горящий дом, собралась толпа. Значительную ее часть составляют, разумеется, тележурналисты, делающие прямые включения и записывающие репортажи на фоне здания. Также здесь собираются местные жители и любопытствующие. Большинство снимают происходящее на мобильные телефоны, а некоторые делают селфи. Часть собравшихся намерена наблюдать за происходящим длительное время, в надежде на еще более яркое зрелище, например, на обрушение дома: они заранее запаслись водой и респираторами. Некоторые, несмотря на жару и дым, принесли с собой маленьких детей.

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"Дааа, такое увидишь не каждый день", — обобщила настроение собравшихся симпатичная молодая девушка в ярком летнем платье с голыми плечами, не поленившаяся прийти сюда из соседнего района.

Паб Pig&Whistle, расположенный на месте, откуда открывается самый эффектный вид, все утро оставался в зоне оцепления.

"Мы только открылись, а так ребята утром поили чаем полицейских и пожарных. Мы старались хоть чем-то быть им полезными в этой ситуации", — рассказала РИА Новости сотрудница паба Полин.

Сейчас в пабе стоит самовар, и чай может налить себе бесплатно любой желающий.

Как только пабу разрешили открыться, в нем сразу же обосновались несколько журналистов, а также туристы и несколько прохожих, пришедших посмотреть на пожар. В зале паба на полную громкость включена трансляция телеканала Sky News – в данный момент никого из здесь собравшихся не волнуют ни спорт, ни музыка. Однако телевизор не в состоянии заглушить громких рассказов собравшихся о том, что они видели и слышали сегодня.

"Смотрите, вот обломок дома. Его неплохо бы отправить на экспертизу, больно легкий материал", — пожилой мужчина со знанием крутит в руках обугленный кусок стройматериала.

Между тем, волонтеры, помогающие погорельцам, их родным и жителям эвакуированных домов, которые собираются у созданных в соседних церквях центрах помощи, продолжают свою работу: в Лондоне сегодня жара под тридцать градусов, так что блоки с бутылками воды расходятся за считанные секунды. Во дворах эвакуированных домов носятся дети, говорящие на разных языках, но одинаково мечтающие получить еще один пакет чипсов или конфет, которые им раздают волонтеры.