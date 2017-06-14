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Скопье считает вступление в ЕС и НАТО приоритетом своей внешней политики

15:1714.06.2017
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© Fotolia / saiko3pВид на крепость Кале и город Скопье, Македония. Архивное фотоВид на крепость Кале и город Скопье, Македония. Архивное фото
© Fotolia / saiko3p

АФИНЫ, 14 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Приоритетом внешней политики бывшей югославской республики Македония является вступление в Европейский союз и НАТО, заявил глава МИД БЮРМ Никола Димитров.

Город Охрид в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Источник: Грецию не устроит временное решение по названию Македонии
"Мы пережили трудные годы, чтобы получить независимость, и мы полны решимости развивать отношения с ЕС. Что касается приоритетов внешней политики — у нас приоритеты вступить в ЕС и НАТО", — сказал Димитров после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Котзиасом.

По мнению Димитрова, это улучшит ситуацию на Балканах и сделает ее более стабильной, но необходимо решить спор с Грецией по названию бывшей югославской республики. "Это будет на пользу всех — начало переговоров о вступлении нашей страны в Евросоюз. Я уверен, что у вас в руках рычаг и он может открыть путь нам", — сказал глава МИД.

Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО, полагая, что название "Македония" может стать причиной территориальных претензий соседней страны на область Греции с таким названием, и требует изменить наименование.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Столтенберг поддержал Македонию на пути к членству в НАТО
Димитров сказал, что новое правительство надеется на поддержку Греции. "Мое послание — мы нуждаемся в поддержке греческого правительства на этом пути. Мы хотим иметь дружеские связи с вашей страной", — сказал Димитров. По его словам, на переговорах обсуждались новые меры доверия между двумя странами.

Отвечая на вопрос греческого журналиста, что господствующая в Скопье идеология ирредентизма беспокоит Грецию, Димитров сказал, что Скопье не претендует на чужие территории. "Для нас слово ирредентизм является чуждым. Оно значит, что кто-то претендует на чужое. Мы не претендуем менять границы", — сказал Димитров.

Глава МИД Греции заявил, что две страны должны найти компромисс. "Греция хотела бы, чтобы соседняя страна стала частью евроатлантической системы. Но нам надо пройти по пути взаимопонимания и компромиссов", — сказал Котзиас.

Жители Скопье с флагами Македонии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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НАТО планирует принять в альянс Македонию в 2018 году, сообщил источник
По его словам, прежнее правительство совершило ошибку, превратив внешние проблемы во внутренние. "По нашему мнению, одной из причин кризиса было то, что предыдущее правительство в Скопье сделало большую ошибку и превратило проблему названия из географической проблемы в проблему идентичности. Надо найти компромиссное решение", — сказал греческий министр.

"Как только будет найдено компромиссное решение с наименованием, мы поедем в ООН, подпишем новое соглашение, затем поедем в Брюссель и там подтвердим его", — сказал Котзиас.

Глава МИД Греции также выразил удовлетворение тем, что соседняя страна встала на путь стабилизации. "Мы рады за прогресс, который сделал наш сосед в последнее время, и согласились с министром, что каждая сторона будет продвигать наше сотрудничество", — сказал Котзиас.

Он заявил также, что Греция выступает против вмешательства третьих стран во внутренние дела других. "Мы знаем, что наши друзья хотят вступить в ряд организаций, мы поддержим их, как только будет решен вопрос с названием. Хочу подчеркнуть, что независимо от этого наши отношения должны развиваться", — сказал Котзиас.

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