Большинство украинцев опасаются новых массовых протестов, показал опрос

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Сложившая на Украине ситуация может привести к массовым протестам, считают 70% граждан страны, почти 40% граждан готовы принять в них участие, свидетельствуют результаты опубликованного в среду исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".
При этом 47% опрошенных не поддерживают немедленную организацию общенациональных протестов, 41% — поддерживают, 12% — не определились.
По данным исследования, почти 40% лично приняли бы участие в таких протестах, если бы они начались в ближайшее время, половина опрошенных — не принимали бы участия. Социологи отмечают, что больше всего готовы участвовать в акциях протеста жители западной Украины, а также избиратели оппозиционных партий "Самомопощь", "Радикальной партии" Олега Ляшко и партии "За жизнь" Вадима Рабиновича.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки жертв с обеих сторон.