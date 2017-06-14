Большинство украинцев опасаются новых массовых протестов, показал опрос

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Сложившая на Украине ситуация может привести к массовым протестам, считают 70% граждан страны, почти 40% граждан готовы принять в них участие, свидетельствуют результаты опубликованного в среду исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Семьдесят процентов считают, что ситуация, которая сложилась сейчас в Украине, может привести к массовым общенациональным протестам (как в 2004 или 2013 году), 21% так не считают, каждый десятый — не определился с ответом", — говорится в сообщении группы.

При этом 47% опрошенных не поддерживают немедленную организацию общенациональных протестов, 41% — поддерживают, 12% — не определились.

По данным исследования, почти 40% лично приняли бы участие в таких протестах, если бы они начались в ближайшее время, половина опрошенных — не принимали бы участия. Социологи отмечают, что больше всего готовы участвовать в акциях протеста жители западной Украины, а также избиратели оппозиционных партий "Самомопощь", "Радикальной партии" Олега Ляшко и партии "За жизнь" Вадима Рабиновича.

Опрос проводился по всей территории Украины (кроме неподконтрольных Киеву районов Донбасса) с 19 по 25 мая. Всего были опрошены 2 тысячи жителей старше 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2,2%.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки жертв с обеих сторон.