Министр ФРГ по делам молодежи рассказала о профилактике радикализма

БЕРЛИН, 14 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Эффективная профилактика радикализма среди детей и подростков является аспектом национальной безопасности Германии, заявила в среду министр ФРГ по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Катарина Барли журналистам в Берлине.

Она представила доклад своего ведомства о мерах противодействия экстремизму, а также национальный план противодействия расизму, разработанный совместно с МВД. Данные документы были согласованы на утреннем заседании кабмина ФРГ и будут направлены в немецкий бундестаг.

"Целенаправленная и эффективная профилактика является аспектом безопасности, поэтому безопасность и профилактика должны идти нога в ногу. Доклад ясно показывает, что мы не можем ждать, пока процессы радикализации перейдут в настоящую террористическую угрозу, мы должны начать действовать раньше. Мы должны предотвратить радикализацию детей и подростков в нашей стране, чтобы они не становились угрозой для самих себя и, конечно, для населения", — заявила Барли.

Министр заявила, что в докладе указывается на несколько возможных этапов профилактической работы: от разъяснений и диалога до конкретной работы с "находящимися в зоне риска детьми, подростками и взрослыми людьми", а также принятия конкретных программ, связанных с социальной работой в школах и образовательных учреждениях, в коммунах и местах отдыха, работой уполномоченных по делам молодежи. "Особое беспокойство вызывает угроза радикализации в интернете и соцсетях, поэтому в будущей работе эта сфера будет находиться под пристальным вниманием", — добавила министр.

В ФРГ в последние годы руками несовершеннолетних и молодых людей были совершены несколько терактов. Суд в Нижней Саксонии приговорил в январе 2017 года 16-летнюю гражданку ФРГ марокканского происхождения Сафию С., обвиняемую в покушении на жизнь сотрудника полиции и поддержке иностранной террористической организации, к шести годам заключения. 18 июля 2016 года 17-летний беженец из Афганистана, проживавший в ФРГ около двух лет, напал с топором и ножом на пассажиров пригородного поезда недалеко от Вюрцбурга. Четверо пассажиров получили тяжелые ранения. В ходе задержания преступник был застрелен. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за этот теракт. 24 июля 2016 года 27-летний сириец подорвал себя в центре баварского города Ансбах во время музыкального фестиваля. 15 человек получили ранения, сам преступник погиб. В распространенном через интернет видео он называл себя членом ИГ* и говорил о планируемом теракте.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, через несколько дней был убит в Милане в перестрелке с полицией. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.