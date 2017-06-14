МККК оценил масштаб потерь среди мирных жителей в военных конфликтах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Международном комитете Красного Креста (МККК) сообщили, что 70% погибших за последние три года в Ираке и Сирии мирных жителей стали жертвами боевых действий в городских условиях.

В опубликованном в среду докладе "Я видел, как умирает мой город" говорится, что с 2010 по 2015 годы почти половина потерь среди гражданского населения в ходе военных действий во всем мире приходится на Сирию, Ирак и Йемен.

"Наше исследование дало шокирующий результат: за последние три года в Ираке и Сирии по крайней мере 70% погибших гражданских лиц стали жертвами ведения военных действий в городских условиях", — сообщил глава управления МККК по оперативной деятельности на Ближнем Востоке Роберт Мардини.

По его словам, это "показывает, насколько смертоносными стали бои в городах". "Выводы доклада вызывают еще большее беспокойство, поскольку готовится наступление на Ракку в Сирии, а в иракском Мосуле боевые действия становятся более ожесточенными. Страдания городского населения растут, насилие не щадит никого и ничего", — подчеркнул Мардини.

Он поделился опасениями, что "города, где идут эти конфликты, станут благоприятной почвой для распространения насилия в будущем".

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению Ракки, которая находится под контролем террористической группировки "Исламское государство"* с 2013 года, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к городу.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

*Террористическая организация, запрещенная в России