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В мире

Политолог объяснил, чем вызван рекордно низкий рейтинг Трампа

12:5414.06.2017
(обновлено: 13:11 14.06.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Низкий рейтинг президента США Дональда Трампа объясняется, с одной стороны, политической кампанией против него, а с другой, отсутствием реальных крупных достижений за время его президентства, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат исторических наук Андрей Сидоров.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Рейтинг Трампа опустился до рекордно низких показателей, показал опрос
Согласно данным центра исследования общественного мнения Gallup International, рейтинг американского президента Трампа опустился до рекордно низких показателей. По данным на 11 июня, 58% американцев не довольны работой Трампа. В апреле-мае этот показатель составлял 50-56%. В поддержку главы Белого дома выступили лишь 37% опрошенных. По данным аналогичных исследований за апрель-май, Трампа поддерживали от 39% до 42% американцев. Опрос проводился в период 5-11 июня, в нем приняли участие более 3,5 тысячи человек.

"Для Трампа низкие рейтинги, с одной стороны, объясняются кампанией против него, а с другой, пока крупных достижений у Трампа еще нет. Иными словами, он показал себя как хороший переговорщик на внешнеполитической арене, но из внутренних актов пока ничего не прошло", — сказал Сидоров РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в штате Пенсильвания, США. Архивное фото
© REUTERS / Carlo Allegri
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По мнению Сидорова, такие показатели для Трампа вполне нормальны. Эксперт напомнил, что, во-первых, еще во время предвыборной кампании антирейтинги кандидатов в президенты США были выше, чем данные рейтингов в их поддержку, такая тенденция продолжается и с приходом Трампа к власти, который "поддерживает низкую температуру, то есть его поддерживают меньшее количество американцев".

Во-вторых, считает Сидоров, после избирательной кампании 2016 года в США социология и другие оценочные прикладные науки "просели", потому что никто не мог предсказать, что победит Трамп. "В этом смысле есть политический заказ "давить" Трампа. Надо смотреть, насколько репрезентативен этот опрос, потому что, как правило, в опросах участвуют люди активные. Но те, кто голосовал за Трампа — американская глубинка, вряд ли проходят опросы", — сказал эксперт.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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В целом, по его словам, такие результаты опроса неприятны, но в правлении Трампа есть много необычного. "Например, Трамп только два дня назад провел первое заседание своего кабинета. Такого не было никогда, обычно администрация формируется в течение времени после избрания президента и до его вступления в должность. То есть обычно заседания проходят к началу апреля: из обычного графика Трамп уже выбился", — заключил эксперт.

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