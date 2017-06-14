СМИ сообщили о возможном переносе начала переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Табак. Старт переговоров по Brexit могут перенести из-за того, что британская Консервативная партия и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) откладывают до следующей недели объявление о своем соглашении в связи с произошедшим в жилом доме в Лондоне крупным пожаром и загруженным графиком лидеров партий Терезы Мэй и Арлен Фостер, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники.

Предполагалось, что премьер-министр страны Тереза Мэй и лидер DUP Арлен Фостер в среду объявят, что достигли соглашения о совместной работе в парламенте после выборов, на которых правящая Консервативная партия утратила большинство. Однако в ночь на среду в жилом доме на Латимер-роад в Северном Кенсингтоне на западе Лондона произошел пожар, унесший жизни людей.

Переговоры по Brexit планировалось начать 19 июня, однако, учитывая ситуацию, возможно, сроки придется перенести, отмечает Би-би-си.

Подробнее об истории отношений Великобритании и ЕС читайте в справке РИА Новости>>