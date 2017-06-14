Студент, подавший иск к Порошенко, сообщил об отсутствии давления в вузе

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Студент Киево-Могилянской академии Никита Евстифеев, подавший иск к президенту Украины Петру Порошенко о признании неправомерным указа о запрете доступа к российским социальным сетям, заявил, что не боится каких-либо ущемлений со стороны руководства своего учебного заседания в связи с этим.

В мае Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Евстифеев подал иск к Порошенко о признании недействительными нескольких пунктов решения СНБО, в частности, касающихся запрета соцсетей.

"Нет, не боюсь (каких-либо проблем по учебе — ред.). Я очень рад, что в Киево-Могилянской академии господствует атмосфера толерантности к подобном вещам и взглядам студентов. У нас никоем образом нельзя говорить о давлении в связи со взглядами, насколько бы они провокационными они не были", — заявил Евстифеев в среду журналистам.

Он также сказал, что не знает позиции руководства и преподавательского состава своего университета. Студент отметил, что не преследует каких-либо политических или идеологических целей в своем иске. Он сказал, что борется лишь за правовую справедливость.

Кроме того, Евстифеев сказал, что никто из представителей власти, спецслужб или правоохранителей не связывался с ним по поводу его иска.