Украина планирует сохранить расходы на оборону на уровне 5% ВВП

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Правительство Украины планирует сохранить расходы на оборону в 2018 году на уровне 5% ВВП, как и в этом году, сообщил в среду министр финансов Александр Данилюк в ходе презентации проекта бюджетной резолюции на 2018-2020 годы.

"Расходы на эту сферу на 2018 год определены на уровне 5% ВВП. В рамках этого мы ориентируемся на оптимизацию численности и структуры вооруженных сил и последовательное перевооружение в соответствии с критериями и стандартами НАТО", — сказал Данилюк.