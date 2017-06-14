Экс-мэра Таллина увезли в больницу из зала суда

ТАЛЛИН, 14 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Отстраненного от должности мэра Таллина Эдгара Сависаара в среду увезли в больницу из зала Харьюского уездного суда, где рассматривается уголовное дело по обвинению его в коррупции, заседание суда отменено, рассмотрение дела продолжится в августе, сообщил новостной портал эстонского телерадиовещания ERR. © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Экс-мэру Таллина предъявили официальное обвинение в коррупции

"Перед началом заседания присяжный адвокат Оливер Няэс заявил суду, что утром у Сависаара было очень высокое кровяное давление. Прибывший в суд лечащий врач политика Пеэп Пыддер посоветовал судье вызвать скорую помощь, которая доставила Сависаара в больницу. Заседание суда было отменено, рассмотрение дела продолжится 8 августа после завершения периода летних отпусков в суде", — говорится в сообщении.

Ранее экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины заявила, что Сависаар, несмотря на состояние здоровья, может принимать участие в судебных заседаниях и в случае признания его виновным отбывать наказание.

Сависаар в конце марта 2015 года, после возвращения из командировки в Бангкок, был доставлен в отделение интенсивной терапии клиники Тартуского университета. Врачи выяснили, что его поразила стрептококковая инфекция, при которой возник синдром токсического шока, что привело к серьезному поражению жизненно важных органов, в том числе почек. Инфекция также повредила ткани ног, было решено прибегнуть к ампутации правой ноги. В настоящее время у него диагностировали и другие заболевания.

Государственная прокуратура Эстонии в ноябре прошлого года предъявила бывшему председателю Центристской партии Сависаару официальное обвинение в получении взяток и использовании бюджетных средств в своих интересах. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, в общей сложности на несколько сотен тысяч евро.

Кроме того, прокуратура считает, что Сависаар скрывал в одном из швейцарских банков около 192 тысяч евро, из которых около 174 тысяч евро он положил на счет с целью сокрытия незаконного происхождения и реального владельца денег. По этому делу расследование началось еще в 2011 году, затем его присоединили к делу о взятках. Сависаар отвергает все обвинения.