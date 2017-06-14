Юнкер: отказ от Парижского соглашения приведет к климатической миграции

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Невыполнение Парижского соглашения по климату может привести к появлению 250 миллионов климатических беженцев, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Он отметил, что "невыполнение обязательств по Парижскому соглашению грозит к 2050 году появлением до 250 миллионов климатических беженцев".
Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.