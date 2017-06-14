Юнкер: отказ от Парижского соглашения приведет к климатической миграции

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Невыполнение Парижского соглашения по климату может привести к появлению 250 миллионов климатических беженцев, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"В последние годы мы столкнулись с наиболее значительным притоком беженцев со времен Второй мировой войны, но мы должны сегодня предотвратить еще более важный кризис, действуя без промедлений", — сказал Юнкер на заседании Европарламента в Страсбурге, его речь транслируется службами ЕК.

Он отметил, что "невыполнение обязательств по Парижскому соглашению грозит к 2050 году появлением до 250 миллионов климатических беженцев".

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере. В ЕС тогда заявили, что продолжат выполнять Парижское соглашение по климату, однако выход из него США может навредить планете.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.