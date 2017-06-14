Наращивание войск США в Европе требует оценки ООН, считает Шаманов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Увеличение численности американских войск в Европе для сдерживания России по сути является скрытой гонкой вооружений, которая требует системной оценки ООН, заявил в среду глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"По существу идёт скрытая гонка вооружений, которая требует системной оценки, прежде всего, на уровне Организации Объединённых Наций. Этого, к сожалению, не происходит", — сказал Шаманов журналистам, комментируя слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о направлении Штатами дополнительных войск для сдерживания России.

Депутат назвал это "продолжением обамавской идеологии".

"Есть выражение в преферансе: плачь больше, карта слезу любит. На этом плаче они пытаются увеличить свои военные расходы, НАТО и Пентагона", — сказал глава комитета.

Он подчеркнул, что российские дипломаты предпринимают усилия по поиску возможных вариантов выхода из ситуации. "Очередная надежда сегодня связана с личной встречей двух президентов. Хотя мы видим что в Конгрессе, благодаря известным противникам России, нагнетается обстановка, которая не способствует в целом нормализации обстановки в мире. И это вызывает крайнее сожаление", — заключил депутат.