Наращивание войск США в Европе требует оценки ООН, считает Шаманов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Увеличение численности американских войск в Европе для сдерживания России по сути является скрытой гонкой вооружений, которая требует системной оценки ООН, заявил в среду глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Депутат назвал это "продолжением обамавской идеологии".
Он подчеркнул, что российские дипломаты предпринимают усилия по поиску возможных вариантов выхода из ситуации. "Очередная надежда сегодня связана с личной встречей двух президентов. Хотя мы видим что в Конгрессе, благодаря известным противникам России, нагнетается обстановка, которая не способствует в целом нормализации обстановки в мире. И это вызывает крайнее сожаление", — заключил депутат.