BI: критикуя Стоуна за интервью с Путиным, Кольбер допустил крупную ошибку

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ведущий вечернего шоу на канале CBS Джон Кольбер в своем интервью с Оливером Стоуном о Путине допустил один крупный просчет — он критиковал фильм, который ни разу не смотрел, пишет Business Insider.

"Это большая потеря очков для Кольбера в этом случае. Если вы собираетесь выступать против кого-то и против того, как он выполняет свою работу, но не находите время на то, чтобы ознакомиться с этой работой заранее, во время интервью вы будете выглядеть совершенно неубедительно", — отмечает корреспондент издания.

Кольбер обсудил со Стоуном его документальный фильм "Интервью с Путиным" в понедельник вечером.

Перед разговором с режиссером ведущий включил небольшой отрывок из фильма. В нем Стоун спрашивает Путина о том, как его влияние могло бы повлиять на выборы в США, если бы он публично поддержал одного из кандидатов. В ответ на это российский президент говорит, что он не вмешивается во внутренние дела других государств. Стоун благодарит его и прощается.

Одна из претензий Кольбера была связана с тем, что режиссер не стал развивать эту тему. Режиссер отметил, что говорил с Путиным и о Дональде Трампе, и о хакерских атаках, но в другой части фильма.

Кольбер также заявил, что это не интервью, а "возможность для Путина распространять пропаганду", и раскритиковал режиссера за то, что тот не говорит о российском президенте ничего негативного.

Стоун, в свою очередь, отметил, что уважает Путина за его политику и не понимает, что плохого в стремлении снизить напряженность в отношениях между Россией и США.

Некоторые реплики Стоуна сопровождались смехом зрителей, причины которого режиссер, по его собственному признанию, не понял. Кольбер заявил, что они смеются из-за "слишком мягкой характеристики", данной российскому президенту.

Фильм "Интервью с Путиным" Оливер Стоун готовил около двух лет. Съемки велись с июля 2015 года по февраль 2017 года на протяжении 20 часов. Американский канал Showtime показал уже две части фильма.