Супруга Бута рассказала о возможных санкциях против ее мужа за интервью RT

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Супруга осужденного в США россиянина Виктора Бута рассказала, в чем администрация тюрьмы обвиняет ее мужа и какие санкции его ждут за недавнее интервью каналу RT.

Негативную реакцию руководства пенитенциарного учреждения вызвал тот факт, что кроме заявленного продюсера канала во время интервью присутствовал и корреспондент. Это может расцениваться как передача контакта третьему лицу.

"С точки зрения тюремных правил они правы. Мы, со своей стороны, не знали ваших профессиональных нюансов: что продюсер созванивается и организовывает, а разговаривает корреспондент. Это было его первое телевизионное интервью", — пояснила RT Алла Бут.

Она добавила, что ее муж несколько раз звонил ей, когда во время разговора присутствовали и другие члены семьи, то есть "формально тоже можно было придраться".

"Всегда же можно сделать предупреждение, перед тем как принимать какие-то меры. Но в контексте того, как они относятся к Виктору, как они его контролируют, переводят на английский все звонки, всю переписку проверяют — если учитывать эти факты, вряд ли это будет просто дисциплинарное предупреждение", — отметила Бут.

По ее словам, решения тюремной администрации часто выдают их предвзятое отношение. Несколько раз его наказывали за мелкие нарушения, о которых заранее никто не предупреждал. В частности, в прошлом году его лишили права на телефонные звонки и аннулировали 41 день "хорошего времени", на который ему могли сократить срок наказания, за выращивание в камере чайного гриба.

Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке в результате операции спецслужб США и обвинен в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота зенитных ракет. После длительного судебного разбирательства об экстрадиции из Таиланда в США Бут был вывезен в Америку с грубыми нарушениями таиландского и американского законодательства. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал россиянина виновным и приговорил его к 25 годам тюремного заключения.