Парламент Киргизии принял постановление о дате президентских выборов

БИШКЕК, 14 июн — РИА Новости. Парламент Киргизии принял постановление о назначении президентских выборов на 15 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.

"Палата большинством голосов одобрила постановление о проведении очередных президентских выборов 15 октября 2017 года", — сообщил собеседник агентства.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал изменения в закон о выборах, которые предусматривают проведение очередных президентских выборов в стране 15 октября 2017 года.

Ранее парламент Киргизии в третьем, окончательном, чтении одобрил изменения выборного законодательства. Согласно поправкам, предстоящие очередные президентские выборы пройдут в Киргизии на месяц раньше, чем предполагалось первоначально — в третье воскресенье октября, то есть 15 числа, а не в третье воскресенье ноября. Это связано с тем, что по конституции шестилетний срок полномочий действующего президента республики Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года. И все выборные процедуры, включая вероятный второй тур и церемонию инаугурации, должны завершиться до декабря.