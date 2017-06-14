Трамп доволен выступлением Сешнса в сенате - Белый дом

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп доволен выступлением генерального прокурора Джеффа Сешнса в американском сенате, заявила во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она признала, что глава государства не смотрел выступление Сешнса полностью, поскольку находился в поездке по стране. "Но из того, что он видел и слышал, он считает, что генпрокурор проделал очень хорошую работу. В особенности это касается очень четкого утверждения о том, что не было никакого взаимодействия между Россией и штабом Трампа", — отметила Сандерс.

Сешнс в течение двух с половиной часов отвечал во вторник на вопросы членов сенатского комитета по разведке. Почти все они касались России. Генпрокурор заявил, что не видит свидетельства взаимодействий представителей штаба Трампа с РФ.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.