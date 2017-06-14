Бюрократия мешает США претворить политические планы в жизнь, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Бюрократия и другие обстоятельства мешают США претворить политические планы в жизнь, заявил президент России Владимир Путин.

"Очень велика сила бюрократического аппарата в США. И много обстоятельств, которые кандидатам до того, как они стали президентами, не видно. Сразу же после того как человек приступает к конкретной работе, он ощущает на себе многотонные вериги", — заявил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

В качестве примера Путин привел обещание президента Барака Обамы закрыть тюрьму Гуантанамо на территории Кубы, которое не удалось реализовать.

"Вот, например. Мой коллега Барак Обама обещал закрыть Гуантанамо, но он так и не смог этого сделать. Но я убежден, что он искренне хотел", — отметил глава государства.

Закрытие тюрьмы Гуантанамо, созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе для международных террористов, являлось одним из главных обещаний Барака Обамы во время его первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.

Новый президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы, поскольку считает, что перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США.

По состоянию на 19 января 2017 года, то есть перед вступлением Трампа в должность, в Гуантанамо оставался 41 заключенный.