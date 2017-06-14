Путин: расширение НАТО и ПРО в Европе заставляет Россию на это реагировать

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.
"Можно заключить двусторонние договоры о безопасности и взаимной помощи. Необязательно создавать образ врага из кого-то", — сказал Путин.
12.1%Да, мы можем сотрудничать как минимум в борьбе с терроризмом
16.8%Сомневаюсь
71%Нет, западный альянс – противник России
"Но после этого США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО. И нам все время говорят: вас это не касается… Это против Ирана делалось якобы. Но вот сейчас нет проблемы Ирана, подписан договор с ним. Иран отказался от всяких ядерных программ военных. США с этим согласились, подписали соответствующий документ. А программа развития системы противоракетной обороны с ее элементами в Европе продолжается полным ходом. Против кого? Значит, это же вынуждает нас как-то на это реагировать", — заявил Путин.