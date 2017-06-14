Посол ОАЭ в США отрицает военный аспект в отношении Катара

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отайба (Yousef Al Otaiba) заявил во вторник, что военного аспекта в действиях ряда арабских стран в отношении Катара нет, передает агентство Рейтер.

"Абсолютно никакой военной составляющей ни в чем, что мы делаем, нет", — приводит агентство слова посла.

"Я говорил и виделся с (министром обороны США Джеймсом — ред.) Мэттисом четыре раза на прошлой неделе, мы дали им наше полное заверение в том, что шаги, которые мы предпринимаем, никак не повлияют на авиабазу "Аль-Удейд" или какие-либо операции, поддерживающие базу или связанные с ней", — заявил Отайба.

В ответ на вопрос о том, будут ли применены какие-либо дополнительные меры в отношении Катара, он заявил, что если не будет изменения политики или переговоров, ведущих к этому изменению, возможна эскалация экономического давления.

"Каждая страна обладает собственным набором списков, с собственными установленными требованиями, и мы стараемся собрать и отобрать это в один основной список, который должен быть передан США достаточно скоро", — заявил Отайба, говоря о списке требований от четырех арабских стран к Катару.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.