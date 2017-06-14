СМИ узнали, когда президент Сербии назовет имя нового премьера

БЕЛГРАД, 14 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что назовет имя своего преемника на посту главы правительства страны вечером в четверг, 15 июня, в эфире одного из телеканалов республики.

Экс-премьер Сербии Александр Вучич 31 мая принес присягу и получил печать и штандарт президента Сербии. Согласно окончательным результатам прошедших 2 апреля выборов, он получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан республики. Своего преемника на посту главы правительства он сначала обещал назвать 11-13 июня, затем отодвинул срок до 18 июня.

Местные СМИ и аналитики рассматривают в качестве вероятных премьеров министра внутренних дел Небойшу Стефановича, министра строительства инфраструктуры и транспорта Зорану Михайлович и первого вице-премьера и главу МИД Ивицу Дачича.

"Президент Александр Вучич сообщит в четверг после обеда, кому вручит мандат на формирование нового правительства. Имя носителя мандата он назовет в 18.00 (19.00 мск) в эфире одного из телеканалов", — сообщила близкая Вучичу массовая газета "Информер".

Подобный ажиотаж и привлечение внимания к техническому шагу назначения премьера, которого затем формально утвердит Скупщина (парламент), где большинство мандатов принадлежит Сербской прогрессивной партии (СПС) Вучича, ранее вынудили всех возможных кандидатов публично отказаться от личных претензий на пост.

На своей последней премьерской пресс-конференции нынешний президент Сербии подчеркнул, что при приоритетном курсе на вступление страны в Евросоюз укрепление сотрудничества с Россией и Китаем, как и с США, останется стратегической целью Белграда. По его словам, новому главе правительства и кабмину предстоит продолжить данный курс и обеспечить рост сербской экономики и приток иностранных инвестиций.