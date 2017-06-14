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Суд поручил начать расследование в отношении экс-главы Petrobras Бендина

01:2914.06.2017
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© Flickr / Rodrigo SoldonГлавное здание компании Petrobras. Архивное фотоГлавное здание компании Petrobras. Архивное фото
© Flickr / Rodrigo Soldon

МЕХИКО, 14 июн — РИА Новости. Федеральный судья в Бразилии вынес решение о начале расследования о возможных фактах коррупции в отношении бывшего главы энергогиганта Petrobras Алдемира Бендина (Aldemir Bendine), сообщило агентство Рейтер.

Полицейский автомобиль в Бразилии. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Также суд приговорил бывшего губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала к 14 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег.

Следователи утверждают, что Бендин, возглавляя Petrobras, получил 3 миллиона реалов (907 тысяч долларов) взяток от строительной фирмы Odebrecht.

Бендин стал гендиректором компании в начале 2015 года после отставки Марии дас Грасас Фостер в связи с коррупционным скандалом. Нынешний приказ судьи предполагает, что коррупция в компании продолжалась и после начала расследования в рамках антикоррупционной операции под названием "Автомойка". В конце мая 2016 года Petrobras возглавил Педро Паренте.

Адвокаты Бендина заявили агентству, что он никогда не брал взяток во время работы в Petrobras или Banco do Brasil. Petrobras не ответил на запрос о комментарии.

Как пишет агентство, обвинение основано на показаниях бывшего главы строительной компании Odebrecht Марсело Одебрехта, находящегося в тюрьме и заявившего, что Бендин получил деньги в обмен на помощь компании в получении контракта.

Президент Бразилии Мишел Темер. Архивное фото
© AP Photo / Eraldo Peres
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Odebrecht, признавшая свою вину, заявила, что полностью сотрудничает с властями в ходе всех расследований.

В свою очередь Сержиу Кабрал был признан виновным в получении 2,7 миллиона реалов взяток от строительной компании Andrade Gutierrez. Кабрал отрицает, что брал взятки, и намерен опротестовать решение суда.

Крупнейшая бразильская энергетическая компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

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