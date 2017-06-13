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В мире

Бут сообщил, что расследование его интервью с RT проводится без адвокатов

23:2313.06.2017
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© AFP 2017 / Christophe ArchambaultРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фотоРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault

БАНГКОК, 13 июн — РИА Новости. Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут назвал недоразумением инцидент с телефонным интервью российскому телеканалу RT и сообщил РИА Новости, что тюремная администрация проводит дисциплинарное расследование по этому поводу без его адвокатов.

Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Christophe Archambault
Буту могут увеличить тюремный срок из-за интервью RT

Он пояснил, что по всем правилам внес в список телефон RT, через который должно было состояться интервью, однако негативную реакцию администрации тюрьмы вызвал тот факт, что к разговору подключился другой корреспондент. Администрация посчитала это нарушением режима, которое может привести к серьезному наказания, отметил Бут.

Ранее РИА Новости об инциденте рассказал адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Я понимаю, что это недоразумение, но от этого вдвойне обидно, если за этим недоразумением последует наказание, совершенно на ровном месте. Такой инцидент – предмет для дисциплинарного расследования, которое проводится без участия моих адвокатов тюремной администрацией, и решение может быть любым, вплоть до изменения режима содержания и связи с внешним миром", — сказал Бут по телефону корреспонденту РИА Новости в рамках разрешенного разговора.

Бут отбывает 25-летний срок заключения в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США, незаконного оборота средств ПВО и материальной поддержки терроризма. Свою вину он полностью отрицает. Российские власти неоднократно заявляли о незаконности действий американских властей в отношении россиянина.

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© РИА Новости / Александр Вильф
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Виктор Бут несколько лет содержался в "блоке коммуникационного контроля" тюрьмы Мэрион, где контакты с внешним миром ограничены и жестко контролируются. В октябре 2016 года, в результате петиции, поданной его защитой судебным и пенитенциарным властям США, он был переведен на общий режим содержания в той же тюрьме и получил возможность чаще общаться по телефону с родными и друзьями. По существующему порядку Бут обязан запрашивать администрацию тюрьмы о добавлении того или иного лица в список разрешенных ему контактов.

Ранее, во время нахождения в блоке телекоммуникационного контроля, в котором и так действует максимально жесткий режим содержания, Бут однажды уже получал административное взыскание за незначительный "проступок" — неправильное заполнение заявки на телефонную связь с родными: он был на несколько недель полностью лишен права на телефонные звонки.

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