На острове Ибица локализовали лесной пожар

Пожарные во время лесного пожара на испанском острове Ибица. Архивное фото

Пожарные во время лесного пожара на испанском острове Ибица. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лесной пожар рядом с одним из пляжей на испанском острове Ибица локализован, сообщает газета Diario de Ibiza.

Пожар разгорелся рядом с муниципалитетом Сан-Хосеп, где расположен известный пляж Порт-дес-Торрент.

"Нужно поблагодарить всех, кто участвовал в тушении и быстроту, с которой они действовали", — заявил алькальд муниципалитета Хосеп Мари Рибас.

В борьбе с огнем участвуют четыре бригады пожарных, три самолета и три вертолета. В ходе операции были эвакуированы 20 жилых домов, три ресторана и магазин сувениров.

По данным газеты, в результате пожара выгорело около одного гектара территории острова — одного из центров мирового туризма.