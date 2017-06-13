В Киеве автомобиль влетел в забор суда

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Автомобиль влетел в забор Апелляционного суда Киева, задев двух людей, находившихся вблизи остановки, пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщила во вторник пресс-служба киевской полиции.

"По предварительным данным, водитель Subaru не справился с управлением и влетел в забор Апелляционного суда города Киева на Соломенской площади. В результате ДТП травмированы два человека, которые находились вблизи остановки общественного транспорта. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

С водителем иномарки, который не пострадал, общаются следователи. Информация о состоянии пострадавших уточняется, добавили в полиции.

По данным ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в ходе которого будут установлены обстоятельства ДТП.