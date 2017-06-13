В ОАЭ за причастность к терроризму осудили четырех граждан

ДУБАЙ, 13 июн — РИА Новости. Федеральный апелляционный суд в Абу-Даби вынес приговор в отношении четырех граждан ОАЭ по обвинениям, связанным с терроризмом, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Один из фигурантов получил пожизненное заключение (суть обвинения не сообщается). Еще один — семь лет лишения свободы за "попытку испортить отношения ОАЭ с "братской страной".

Еще двое осужденных будут помещены в исправительный центр под наблюдение: один — на пять лет за попытку присоединиться к ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), другой — на полгода за распространение идей террористов.