Пентагон внедряет конкретные меры по защите США от кибератак, заявил Мэттис

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Министерство обороны США разрабатывает "конкретные меры" для борьбы с кибератаками, в которых Вашингтон обвиняет Россию, заявил на слушаниях сенатского комитета по вооружениям глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы принимаем участие не только в разработке рекомендаций, но и предпринимаем конкретные меры, о которых я могу рассказать на закрытой сессии", — сообщил Мэттис.

США неоднократно заявляли, что действия России в киберпространстве представляют главную угрозу для США в правительственной, военной, дипломатической, торговой инфраструктуре. В числе обвинений в адрес России Вашингтон называет якобы имевшую место попытку Москвы повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".