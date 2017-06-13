Поход в театр и завтрак: в Киеве продают встречи с молодыми замминистра

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Встречи с молодыми заместительницами украинских министров — такие лоты выставлены на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro в рамках благотворительной акции. Стартовая цена на завтрак с замглавы МВД Анастасией Деевой, прославившейся откровенными фото, или поход в театр с замминистра энергетики Натальей Бойко составляет сто гривен — чуть менее четырех долларов по нынешнему курсу.

Возможность позавтракать с Деевой продадут с аукциона 29 июня, ставки можно делать до 28 июня.

"Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", — сообщает система закупок.

Что касается похода в театр с Бойко, то эти торги состоятся неделей раньше — 21 июня, а прием ставок закончится 20 июня.

"Наталья Бойко — львовянка и настоящая ценительница театрального искусства — подобрала нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет прекрасных эмоций", — говорится в описании лота.

Оба лота выставлены на продажу в рамках благотворительной акции "Месяц доброты", которую ProZorro проводит вместе с фондом имени святого Луки (Войно-Ясенецкого). Ранее на аукцион уже выставлялись "звездые лоты": тренировка с Василием Вирастюком, обладателем титула "Самый сильный человек мира", присутствие на репетиции группы Dakh Daughters, мастер-класс на воздушном шаре от рекордсмена Сергея Скалько, антология "Майдан: Революция достоинства" с подписью министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Впрочем, как следует из сообщений на сайте ProZorro, не все торги состоялись.

Копия с Запада

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования, политолога Ростислава Ищенко, украинцы, выставляя на торги встречи с чиновницами и знаменитостями, просто копируют действия своих западных "наставников".

Он напомнил, что практика благотворительных завтраков или ужинов широко распространена на Западе.

"Хотите — купите себе возможность посидеть с президентом за одним столиком в зале. На Западе постоянно проходят благотворительные мероприятия по принципу: давайте выпьем бутылку шампанского за десять тысяч долларов и сдадим сто долларов на помощь бедным детям. Ну а чем украинцы хуже? Ну, "дикари", но они же учатся, и у них есть хорошие наставники. Почему если так можно американцам или, например, британцам, нельзя так же и украинцам? Потому что Деева – не английская королева? Так она и живет не в Англии. То есть это просто полная копия того, что делается на Западе, они (украинцы. — Ред.) ничего нового не придумали", – сказал Ищенко в эфире радио Sputnik.

Скандальное назначение

Анастасия Деева, которой в марте исполнилось 25 лет, стала заместителем министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции в ноябре прошлого года. Тогда это назначение вызвало большой общественный резонанс — как в связи с тем, что новоявленную чиновницу сочли слишком молодой и не обладающей необходимым опытом, так и в связи с тем, что процедура назначения прошла вне существующего регламента. Кроме того, целый скандал разгорелся вокруг того, что Деева выкладывала в интернет собственные весьма откровенные фото.

Глава МВД Арсен Аваков решительно встал на защиту своей новой заместительницы. Он отверг обвинения в нарушениях в процессе назначения, заявив, что Деева прошла ряд собеседований, а также спецпроверку.

Среди обязанностей Деевой, по словам Авакова, — сопровождение текущих проектов, координация проектного офиса под стратегическим руководством министра, а также коммуникация с иностранными партнерами. Молодую чиновницу он назвал работоспособным и коммуникабельным человеком, подчеркнув, что она с отличием закончила Киевский национальный университет, владеет английским и французским языками и полтора года занималась "черновой работой" в проектном офисе.

"Должность замминистра — это функция! И стоит понять, что на ряде функций в этой сложнейшей системе, каковой является МВД, 24-летний или 30-летний, увы и ах, выигрывает у опытного 50-летнего вроде меня", — написал Аваков в Facebook.

А что касается откровенных снимков, то, по мнению главы МВД, "студентка имеет право на частные фото". При этом Аваков отметил, что часть фотографий оказались фальшивкой.

Сама Деева в связи со скандалом заявила, то была готова к "определенной реакции" на снимки, но травли не ожидала.

Юные "дарования" украинской политики

Двадцатипятилетняя Деева и двадцатисемилетняя Бойко — не единственные представительницы украинской молодежи в высших кругах власти. Среди других "молодых звезд" следует отметить двадцатишестилетнюю Алену Кошелеву — депутата Верховной рады, ее бывшую коллегу по парламенту певицу Злату Огневич, которой сейчас 31 год, Ренату Мойш-Шиман, которая в 2015 году, в возрасте 25 лет, стала главой управления по внешнеэкономическим связям в администрации Закарпатья или Юлию Марушевскую, которая к 27 годам успела побывать заместителем одесского губернатора Михаила Саакашвили и главой одесской таможни.

Некоторые начинают политическую карьеру еще раньше — так, парламентарий Татьяна Донец, которой сейчас 36, стала помощником народного депутата в восемнадцатилетнем возрасте.

Многие подобные назначения вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Например, в ноябре прошлого года 23-летняя уроженка Львовской области Анна Калынчук была назначена исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции.

В соцсетях тогда развернулась целая дискуссия о том, достаточно ли у Калынчук опыта для того, чтобы курировать этот департамент. В результате в Минюсте решили отказаться от этого назначения. В декабре сообщалось, что работу департамента курирует заместитель министра юстиции Сергей Петухов.