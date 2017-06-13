Борцы с вооруженным насилием в США отказались от услуг Мегин Келли

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ассоциация борьбы против вооруженного насилия, основанная родителями жертв стрельбы в американской школе Сэнди Хук, отказалась от услуг известной телеведущей NBC Мегин Келли, которая взяла интервью у скандального автора конспирологических теорий.

Журналистка побеседовала с Алексом Джонсом, который, среди прочего, выдвигал теорию, что массовое убийство в школе Сэнди Хук (штат Коннектикут) в 2012 году, где погибли 20 детей, было инсценировкой.

"Организация Sandy Hook Promise не может поддержать решение Мегин или NBC предоставить площадку для высказываний Алексу Джонсу и попросила Мегин Келли отказаться от роли ведущей нашего мероприятия в Вашингтоне", — заявила руководительница фонда Николь Хокли, слова которой приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Хокли надеется, что журналистка и телеканал откажутся от трансляции интервью, отрывки которого были показаны ранее.

Сама Келли заявила, что испытывает отвращение от идей Джонса, но назвала беседу с ним журналистской работой. В свою очередь Джонс заявил, что ему не понравилось, как смонтировали в 10-минутный ролик его интервью, длившееся не один час.

Келли 46 лет, она известный журналист и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. После одного из туров предвыборных дебатов он отрицательно высказывался о ведущей за неудобные вопросы. Политик обвинял Келли в предвзятости и прямо говорил, что она ему не нравится. Позже он отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

В начале июня Келли взяла интервью у президента РФ Владимира Путина.