Расселение мигрантов не остановит их поток, считают в Польше

ВАРШАВА, 13 июн — РИА Новости. Расселение мигрантов не остановит их поток, и люди будут продолжать тонуть в море, заявил пресс-секретарь правительства Польши Рафал Бохенек в эфире Польского телевидения.

Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии за отказ принимать мигрантов в рамках программы расселения ЕС.

"Подобные действия указывают на слабость Европейской комиссии", — сказал Бохенек. По его словам, он хотел бы, чтобы должностные лица и комиссары ЕК "спустились на землю" и начали "реально решать проблемы миграции". "Переселение не является способом решения этой проблемы", — заключил чиновник.

Он отметил, что передислокация не является гуманным действием, так как "она предусматривает вопреки воле мигрантов распределение их между отдельными государствами".

"По нашему мнению, гуманно в первую очередь помочь им на месте и не допускать, чтобы эти люди садились на понтоны, садились в лодки и тонули в Средиземном море, потому что передислокация не остановит этот процесс", — заявил Бохенек.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны. Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища.