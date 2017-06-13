Расселение мигрантов не остановит их поток, считают в Польше

ВАРШАВА, 13 июн — РИА Новости. Расселение мигрантов не остановит их поток, и люди будут продолжать тонуть в море, заявил пресс-секретарь правительства Польши Рафал Бохенек в эфире Польского телевидения.
"Подобные действия указывают на слабость Европейской комиссии", — сказал Бохенек. По его словам, он хотел бы, чтобы должностные лица и комиссары ЕК "спустились на землю" и начали "реально решать проблемы миграции". "Переселение не является способом решения этой проблемы", — заключил чиновник.
Он отметил, что передислокация не является гуманным действием, так как "она предусматривает вопреки воле мигрантов распределение их между отдельными государствами".
"По нашему мнению, гуманно в первую очередь помочь им на месте и не допускать, чтобы эти люди садились на понтоны, садились в лодки и тонули в Средиземном море, потому что передислокация не остановит этот процесс", — заявил Бохенек.
В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища.