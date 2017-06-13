МИД Польши предложил закрыть тему переселения мигрантов в страну

ВАРШАВА, 13 июн — РИА Новости. Тему переселения мигрантов лучше всего было бы просто закрыть осенью этого года, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский в эфире польского телевидения.

Еврокомиссия во вторник приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

"С политической точки зрения, мы думаем, что было бы лучше всего это дело закрыть в момент, когда решение и вытекающие из него обязательства прекратятся — в сентябре 2017 года (план ЕС по переселению беженцев — ред.)", — сказал Шиманьский.

"Если комиссия будет настаивать на разбирательстве в суде Евросоюза, то мы к этому готовы, но с политической точки зрения это не имеет смысла. Выбор конфронтационного пути в этом деле — это решение только и исключительно Европейской комиссии", — добавил он.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища.