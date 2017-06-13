Военное превосходство США активно оспаривается, заявил глава Пентагона

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Противники Вашингтона угрожают военному превосходству США во всех плоскостях: от космоса до киберпространства, заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Десятилетиями США оставались безусловным лидером на любой территории в любой плоскости, сегодня мы сталкиваемся с вызовами в любой сфере: космосе, воздухе, море, под водой, киберпространстве", — сказал глава Пентагона на слушаниях сенатского комитета по вооружениям.

"Мы должны смотреть в глаза реальности: Россия и Китай хотят использовать право вето над экономическими и дипломатическими вопросами, а также и вопросами безопасности, которые попадают в сферу их интересов. Несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности ООН продолжаются дерзкая риторика и провокационные действия со стороны Северной Кореи, Иран продолжает быть самой главной и продолжительной угрозой стабильности на Ближнем Востоке", — сказал он.

По его словам, "противники бросают вызовы возможностям США".

В связи с этим он заявил, что "ухудшение ситуации в сфере международной безопасности" требует "стабильного бюджета и увеличения финансирования" оборонного ведомства. Глава ведомства предположил, что, вероятно, запросит увеличение оборонного бюджета на 3-5%, начиная с 2019-2023 года.

Глава комитета начальников ВС США генерал Джозеф Данфорд также назвал в числе "противников США" Россию, КНДР, Иран и отметил, что Вашингтон не может позволить себе полагать, что эти "противники будут спокойно сидеть и ждать", и что США необходимо наращивать оборонные возможности.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.