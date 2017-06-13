Тиллерсон рассказал, когда начнется работа по реорганизации госдепа

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Работа по реорганизации госдепа начнется к концу 2017 года, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон рассказал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США, что в настоящее время руководство госдепа завершило опрос своих сотрудников по всему миру о работе внешнеполитического ведомства и путях увеличения эффективности.

Отвечая на вопрос одного из сенаторов, когда может начаться работа по реорганизации госдепартамента, Тиллерсон отметил, что она начнется "к концу календарного года".