Госсекретарь Франции посетила район, где женщины жаловались на приставания

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Госсекретарь Франции по делам равенства мужчин и женщин Марлен Скьяппа опубликовала в микроблоге Twitter фотографии с ночной прогулки по парижскому кварталу, жительницы которого жаловались на приставания на улицах, а потом удалила снимки, сообщает телеканал BFMTV.

Жительницы парижского квартала Шапель-Пажоль, расположенного вблизи знаменитой на весь мир достопримечательности — Базилики Сакре-Кер, в мае стали массово жаловаться на приставания на улицах со стороны агрессивно настроенных нелегальных торговцев и мигрантов. Они сообщали о том, что сталкиваются на улицах со случаями приставаний, проявлениями физической и вербальной агрессии со стороны "нелегальных торговцев, "дилеров", мигрантов", которые, по их словам, полностью изменили облик некогда спокойного района.

Как сообщает телеканал, фотографии, на которых запечатлена Скьяппа, прогуливающаяся в одиночестве по району в темное время суток, появились на ее странице в микроблоге Twitter вечером в понедельник. Снимки сопровождала надпись: "Законы республики защищают женщин, они применяются во все времена и во всех местах".

Вскоре сообщение, содержавшее фотографии, было удалено, отмечает телеканал. В окружении госсекретаря заявили об "ошибке, связанной с коммуникацией" и отметили, что Скьяппа ведет работу с ассоциациями, занимающимися вопросами приставаний на улицах.