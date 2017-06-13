Госсекретарь Франции посетила район, где женщины жаловались на приставания

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Госсекретарь Франции по делам равенства мужчин и женщин Марлен Скьяппа опубликовала в микроблоге Twitter фотографии с ночной прогулки по парижскому кварталу, жительницы которого жаловались на приставания на улицах, а потом удалила снимки, сообщает телеканал BFMTV.
Как сообщает телеканал, фотографии, на которых запечатлена Скьяппа, прогуливающаяся в одиночестве по району в темное время суток, появились на ее странице в микроблоге Twitter вечером в понедельник. Снимки сопровождала надпись: "Законы республики защищают женщин, они применяются во все времена и во всех местах".
Вскоре сообщение, содержавшее фотографии, было удалено, отмечает телеканал. В окружении госсекретаря заявили об "ошибке, связанной с коммуникацией" и отметили, что Скьяппа ведет работу с ассоциациями, занимающимися вопросами приставаний на улицах.