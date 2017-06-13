В маршрутном такси в Киеве произошел взрыв

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Пять человек травмированы в результате взрыва в маршрутном такси в Киеве, сообщила пресс-служба киевской полиции.

"Двух пострадавших доставили в больницу, остальным оказали помощь без госпитализации. Начато уголовное производство", — говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник днем на проспекте Победы — взорвался расширительный бак. В результате пять человек получили травмы, из них двоих доставили в больницу. Информация о пострадавших уточняется.