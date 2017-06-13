Мексиканская журналистка рассказала об убийствах репортеров в стране

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Журналистка ведущего мексиканского издания Jornada, редактор журнала Desinformemonos Глория Муньос Рамирес рассказала об убийствах репортеров в Мексике, которые происходят при попустительстве властей.

"Журналисты превратились в цель из-за того, что мы расследуем убийства мигрантов, женщин, коррупцию правительства, изгнание индейских народов с их территории и, конечно же, связь между организованной преступностью и различными сферами государства. По данным статистики, 126 наших товарищей были убиты в Мексике в период с 2000 по 2016 год", — сказала журналист на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Создание "наркогосударства"

Организация "Репортеры без границ" (RSF), по словам Рамирес, назвала Мексику "самой опасной страной в Латинской Америке для работы журналистов" и "одной из пяти самых опасных в этом отношении стран мира, после тех, в которых идут боевые действия, как, например, в Ираке, Афганистане".

"Но в Мексике официально нет войны. С июля 2010 года по декабрь 2016 года было зарегистрировано 798 случаев нападений на журналистов: блокирование сайтов, цензура, обыски. Результат — практически ни один из этих случаев не был расследован, — показывает полную неэффективность государства в решении этого вопроса", — сказала Рамирес.

"Задокументировать тот ад в Мексике, о котором я пытаюсь вам рассказать, нам стоит жизни. Потому что это затрагивает интересы государства, которые связаны с организованной преступностью. Тех журналистов, которые пытаются разоблачить связи между оргпреступностью и государством, продолжают убивать", — заявила она.

Рамирес отметила, что ни она, ни ее коллеги-журналисты не намерены останавливаться в своих разоблачениях, несмотря на то, что им страшно за свои жизни. "Наказаний преступникам нет, поэтому нас продолжают убивать. Смерть наших коллег вывела репортеров на улицы с требованиями справедливости… Мы будем продолжать сопротивляться", — заключила мексиканский журналист.

Говоря в целом о ситуации с наркопреступностью в стране, Рамирес подчеркнула, что "речь идет вовсе не о борьбе государства с организованной преступностью, а о создании настоящего наркогосударства".

Резонансные случаи

В мае в городе Кулиакан штата Синалоа был убит журналист Хавьер Вальдес, освещавший тему наркопреступности. Он был известен как автор ряда произведений о наркомафии, также он писал об этой проблематике в своих авторских колонках. Вальдес издал книгу "Наркожурналистика", в которой рассказал о нелегкой судьбе тех сотрудников СМИ, которые не хотят молчать перед угрозой действий наркомафии.

Вальдес стал уже пятым известным журналистом, убитым в Мексике с марта этого года. Громким стало убийство корреспондента влиятельного издания Jornada в штате Чиуауа Мирославы Брич, совершенное 23 марта. Она была расстреляна неизвестным у дома в городе Чиуауа, в нее попали восемь пуль.

Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты более 115 работников СМИ, 20 пропали без вести, а случаев нападений на СМИ зарегистрировано около 50.