Стрелявшего в Мюнхене мужчину ранее задерживали за хранение наркотиков

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Злоумышленник, устроивший стрельбу на железнодорожной станции в Мюнхене, был известен полиции: в 2014 году его задерживали за хранение наркотиков, заявил на пресс-конференции глава городской полиции Хубертус Андрэ.

"Преступник известен полиции в той мере, что в 2014 году в отношении него велось уголовное преследование в связи с хранением наркотических препаратов. Его поймали с небольшим количеством марихуаны", — заявил Андрэ в ходе пресс-конференции, которую транслировала телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Полиция также подтвердила, что речь идет о 37-летнем гражданине Германии.

Полицейский патруль во вторник прибыл на железнодорожную станцию "Унтерфоринг" (Unterföhring) по вызову в связи с массовой дракой в вагоне поезда. В ходе проверки документов злоумышленник был выведен из поезда, на платформе он вырвал у полицейского табельный пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. В результате сотрудница полиции получила тяжелое ранение в голову, еще двое случайных прохожих получили тяжелые, но не смертельные ранения.

Раненая сотрудница правоохранительных органов успела выстрелить в нападавшего. Он попытался скрыться, однако был задержан полицейскими у одного из крупных офисов поблизости от вокзала.