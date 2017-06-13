БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Германия выступает за расширение партнерства с Россией в Балтийском регионе, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на ежегодном форуме по стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR).
Он добавил, что решительно поддерживает "усилия по развитию отношений с Россией, а также с Белоруссией в рамках стратегии".
Девизом нынешней конференции стало слово "Connectivity" ("Связь"), которое, с точки зрения немецких организаторов, символизирует "основную идею морского балтийского сотрудничества" между Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией, Швецией, Данией, Норвегией, Польшей, Германией, Белоруссией и Россией.