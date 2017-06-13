Германия выступает за расширение партнерства с Россией в Балтийском регионе

БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Германия выступает за расширение партнерства с Россией в Балтийском регионе, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на ежегодном форуме по стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR).

"Хотел бы подчеркнуть значение отношения к балтийскому соседству в рамках стратегии балтийского партнерства. Я думаю при этом прежде всего, конечно, о России. Потому что мы можем в Балтийском регионе показать, что тесное региональное сотрудничество с Россией возможно и открывает позитивные перспективы на будущее", — сказал министр.

Он добавил, что решительно поддерживает "усилия по развитию отношений с Россией, а также с Белоруссией в рамках стратегии".

Форум проходит при поддержке МИД ФРГ, Еврокомиссии и Комиссии Балтийского моря (Baltic Sea Commission, CPMR-BSC). В нем принимают участие около 800 политиков, экономистов, экологов, деятелей науки и культуры.

Девизом нынешней конференции стало слово "Connectivity" ("Связь"), которое, с точки зрения немецких организаторов, символизирует "основную идею морского балтийского сотрудничества" между Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией, Швецией, Данией, Норвегией, Польшей, Германией, Белоруссией и Россией.