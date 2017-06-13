Приднестровье надеется на помощь России в снятии КПП на границе с Украиной

ТИРАСПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Председатель Верховного совета (парламента) Приднестровья Александр Щерба надеется на помощь России в снятии совместных КПП Молдавии и Украины на приднестровском участке границы, сообщила во вторник парламентская пресс-служба.

В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу 31 мая.

В российской Госдуме ранее прошел "круглый стол" на тему влияния Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья. В ГД призвали украинские власти, правительство Молдавии и Парламентскую ассамблею ОБСЕ дать возможность реализовать миротворческие инициативы и остановить действия по размораживанию конфликта в Приднестровье, ведущие к гуманитарной катастрофе в регионе.

"Нас заверили, что Россия использует все возможности для того, чтобы существующий режим пропуска на нашей границе с Украиной был отменен. В связи с этим было отдельное обращение россиян к президенту Молдовы", — сказал Щерба, комментируя прошедшие в Госдуме на минувшей неделе парламентские слушания.

По словам спикера, участники "круглого стола" высказались о том, что экономический и социальный удар по Приднестровью — это удар по интеграционным процессам, происходящим на евразийском экономическом пространстве, в Таможенном союзе.

"Нам также было обещано, что Россия рассмотрит возможность предоставления компенсационных выплат для экономики ПМР в связи с потерями, которые понесут в результате односторонних блокадных мер Кишинева и Киева хозяйствующие субъекты и бюджет республики", — отметил Щерба.

Он добавил, что Россия по-прежнему дипломатически, экономически и миротворчески будет поддерживать Приднестровье.

"Нам четко сказали: мы не просто часть Русского мира, мы часть интересов Российской Федерации. Это означает, что все методы и способы защиты прав граждан России, соотечественников, проживающих в Приднестровье, будут использованы. Этот тезис нашел отражение и в принятом итоговом документе круглого стола", — подчеркнул спикер.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.