Зариф обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористов на территории Ирана

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористов, обосновавшихся в восточной части Ирана, передает агентство Рейтер. © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Спикер иранского парламента назвал США "самым большим ИГ*" в регионе

"Мы располагаем разведданными, в соответствии с которыми Саудовская Аравия активно занимается поддержкой террористических группировок в восточной части Ирана, в Белуджистане", — приводит агентство Рейтер выдержки из речи Зарифа на пресс-конференции в Осло.

Утром 7 июня группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.

Отношения Эр-Рияда и Тегерана остаются напряженными после разрыва дипотношений в январе 2016 года. Разрыв последовал за нападениями на саудовские дипмиссии в Иране, которые устроили демонстранты, разъяренные казнью в королевстве известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.