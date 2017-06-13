СМИ сообщили о возможном закрытии "Аль-Джазиры" в Израиле

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассматривает возможность закрытия офисов телеканала "Аль-Джазира" в стране на фоне набирающего обороты дипломатического кризиса в Персидском заливе, сообщает газета "Йедиот Ахронот".

Ранее вещающий из Дохи спутниковый телеканал "Аль-Джазира" был заблокирован на территории ОАЭ, а власти Иордании закрыли офис канала в Аммане. Власти Египта также закрыли доступ к сайту телеканала. Саудовская Аравия потребовала от Катара немедленно изменить политику и сменить администрацию "Аль-Джазиры", чтобы вещание не шло вразрез с интересами стран Персидского залива и арабского мира.

По информации издания, в понедельник израильский премьер обсудил вопрос закрытия офисов "Аль-Джазиры" с коллегами из министерства иностранных дел, министерства обороны, службы безопасности "Шин-бэт", а также с правительственной пресс-службой. Как сообщается, во всех четырех структурах уже началась подготовка к процессу закрытию офисов.

В свою очередь, руководитель израильского представительства "Аль-Джазиры" Валид Аль-Омри резко раскритиковал планы Нетаньяху по закрытию офисов телеканала в стране и пригрозил обратиться в суд, если такое решение будет принято. "Если будут предприняты попытки прекратить нашу работу в Израиле и закрыть наш офис здесь, мы обратимся в Верховный суд", — сказал Аль-Омри в интервью газете "Маарив".

Руководитель израильского офиса "Аль-Джазиры" отверг все обвинения в связях телеканала с радикальными группировками ХАМАС и "Хезболлах". "Мы никого не поддерживаем. Мы стараемся передавать события так, как нужно", — сказал Аль-Омри.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.