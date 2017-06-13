Песков: проблемы Персидского залива надо решать дипломатическим путем

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. РФ выступает за выстраивание добрых отношений со всеми странами Персидского залива, возникающие там проблемы необходимо решать политико-дипломатическими средствами, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона заинтересована, как уже говорил наш президент, в выстраивании добрых отношений со всеми странами Персидского залива и в поддержании стабильности и мира в Персидском заливе, урегулировании всех имеющихся вопросов политико-дипломатическими средствами. В том числе сейчас, когда этого требует общая задача борьбы с международным терроризмом", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции России по ситуации с Катаром.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.