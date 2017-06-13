Катар отозвал миротворческие войска с границы Джибути и Эритреи

КАИР, 13 июн — РИА Новости. Катар на фоне продолжающегося дипломатического скандала отозвал свои миротворческие войска с границы Джибути и Эритреи и решил прекратить участие в решении конфликта двух стран в качестве посредника, сообщает кувейтская газета "Аль-Анба".

Власти Джибути 7 июня заявили о снижении уровня дипломатических отношений с Дохой в знак солидарности с рядом стран, разорвавших дипотношения с Катаром.

"Правительство Джибути получило официальную ноту от МИД Катара о прекращении посредничества Катара между Джибути и Эритреей", — сообщает газета. По ее данным, МИД Катара намерен оповестить о своем решении генсека ООН Антониу Гутерреша.

Издание утверждает, что Катар также отозвал свои миротворческие силы с границы двух африканских государств, размещавшиеся в регионе с 2008 года. Официальных заявлений от трех стран или ООН пока не поступало.

Территориальный конфликт между Джибути и Эритреей возник в 2008 году и длился с 10 по 13 июня. Стороны заключили соглашение о перемирии в столице Катара Дохе в 2010 году.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.