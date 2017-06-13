Лавров обсудил с главой МИД Австрии подготовку к встрече министров ОБСЕ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главы МИД России и Австрии Сергей Лавров и Себастьян Курц обсудили во вторник по телефону подготовку к неформальной министерской встрече ОБСЕ, запланированной на 11 июля в австрийском Мауэрбахе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Внимание уделено качеству и перспективам взаимодействия по наиболее актуальным вопросам на площадке ОБСЕ в свете текущего австрийского председательства в организации, включая подготовку неформальной министерской встречи в австрийском Мауэрбахе 11 июля, работу Специальной мониторинговой миссии на Украине, проведение мероприятий ОБСЕ по тематике свободы СМИ, а также ряд кадровых вопросов, связанных с выборами генерального секретаря и глав институтов организации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.