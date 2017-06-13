ВС Белоруссии оставил в силе приговор обвиняемому в резне бензопилой в ТЦ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор горсуда Минска Владиславу Казакевичу, устроившему кровавую резню бензопилой в торговом центре "Новая Европа" в Минске, передает во вторник агентство Sputnik Беларусь.

Вечером 8 октября 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр "Новая Европа" с заведенной и готовой к применению бензопилой. Первая посетительница, которую он попытался убить, смогла убежать. Однако подросток убил с помощью бензопилы и топора-кувалды женщину 1973 года рождения, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам. Спустя непродолжительное время он был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции. По информации агентства, 8 октября 2016 года Мингорсуд приговорил Казакевича к 15 годам лишения свободы.

"Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор Мингорсуда Владиславу Казакевичу", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, адвокат Казакевича просил суд отменить приговор и отправить дело на повторное рассмотрение. Об этом просила суд и потерпевшая Ирина Баешко, уборщица в торгового центра. Все остальные потерпевшие, в том числе муж убитой женщины и ее мать, просили суд оставить приговор в силе. Муж убитой женщины Александр Александронец, убеждая суд оставить приговор Казакевичу, назвал его белорусским Брейвиком и сказал, что вина во многом лежит на его родителях.

Ранее во вторник агентство сообщило, что адвокат Казакевича попросил суд направить обвиняемого на повторную психолого-психиатрическую экспертизу, так как проведенная ранее экспертиза не содержит достоверного анализа психологического состояния обвиняемого.

В феврале в Минском городском суде началось слушание по уголовному делу о нападении с бензопилой и топором. Как на суде заявил Казакевич, он не жалеет о случившимся и не сочувствует пострадавшим, а желание убивать у него "появилось давно", его привлекали темы терроризма и убийств. Он также рассказал о неудавшейся попытке массового убийства в университете, где учился. Формальным поводом для этого плана стало отчисление за пропуски занятий. Тогда устроить резню бензопилой в аудитории, где находилось 178 человек, помешало отсутствие опыта работы с бензопилой, которая у него заглохла и он не смог завести ее снова.

Действия обвиняемого квалифицированы по статьям уголовного кодекса "приготовление к убийству двух и более лиц, "покушение на убийство двух и более лиц", "убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений", "хулиганство".

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