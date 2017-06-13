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Пентагон в шоке: Джеймс Мэттис раскритиковал боеготовность армии США

13:1313.06.2017
(обновлено: 13:17 13.06.2017)
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© Flickr / U.S. Army EuropeАмериканские военные. Архивное фотоАмериканские военные. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис раскритиковал боеготовность американской армии. Об этом министр заявил во время слушаний в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США.

Солдаты армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Олисько
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"Министр обороны США Джеймс Мэттис дает показания, в которых утверждает, что был "шокирован" низким уровнем боеготовности США", — сообщает агентство AFP в Twitter.

В начале мая стало известно, что Мэттис распорядился начать процесс пересмотра программы противоракетной обороны США. Процессом будут руководить заместитель министра обороны и замглавы Комитета начальников штабов. Окончательный доклад по этому вопросу представят президенту Дональду Трампу до конца года.

Джеймс Мэттис стал министром обороны США в январе. За годы службы в морской пехоте он получил прозвище "Бешеный пес".

Модернизация для американской армии

В зале заседаний парламента Ирана. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Офицеров-Бельский считает, слова Мэттиса отражают понимание американских властей необходимости модернизации своей армии.

"Несмотря на то, что США тратят огромное количество средств на свою оборону — и не только на оборону, но, как видим, и "на наступление" — тем не менее, американские вооруженные силы нуждаются в модернизации, которую они не проводили со времен окончания "холодной войны". То есть, на сегодняшний день, Соединенные Штаты чувствуют, что хотя они и являются первой в военном отношении державой, но это первенство далеко не безусловно", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, позиция Мэттиса является по-своему последовательной: он повторяет сейчас то, о чем говорил еще до своего ухода в отставку.

"Мэттис как раз отстаивал необходимость если не увеличения, то, по крайней мере, отказа от сокращений военных расходов, на которых настаивал Барак Обама. И это то, о чем говорил во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп", — пояснил Офицеров-Бельский.

Расходы растут

Китайские военные моряки во время российско-китайских военно-морских учениях Морское взаимодействие - 2015
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В апреле Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) составил рейтинг государств с самыми большими военными расходами. Первое место, как и ожидалось, заняли США.

По данным СИПРИ, военные расходы США в 2016 году выросли впервые за пять лет: доля Вашингтона в мировых расходах составила 36 процентов.

Вторую строчку рейтинга занял Китай — 13 процентов. На третью позицию вышла Россия — 4,1 процента, потеснившая на четвертое место Саудовскую Аравию (3,8 процента).

В марте стало известно, что США в 2018 году намерены резко увеличить расходы на оборону. Так, президент Дональд Трамп запросил у конгресса 639 миллиардов долларов, которые должны пойти на нужды Пентагона.

Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Россия вошла в тройку лидеров по уровню военных расходов
"В проекте бюджета на 2018 год для министерства обороны запрашивается 639 миллиардов долларов, на 52 миллиарда долларов больше по сравнению с уровнем 2017 года", — говорится в проекте федерального бюджета США на 2018 финансовый год.

В документе говорится, что "базовый бюджет ведомства планируется на уровне 574 миллиарда долларов, то есть на 10 процентов выше показателей" 2017 года. Еще 56 миллиардов Трамп планирует направить на военные операции за рубежом.

При этом Трамп резко — сразу на четверть — сократил бюджет госдепартамента.

Начали с флота

Американский авианосец George H.W. Bush. Архивное Фото.
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush
Обозреватель NI объяснил, как Россия и Китай могут уничтожить авианосцы США
В начале июня американские ВМС получили новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся в 13 миллиардов долларов и считается самым дорогим военным кораблем в мире.

При этом, по данным Пентагона, корабль будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. К тому времени корабль должен совершить несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

В середине мая начальник штаба ВМС Джон Ричардсон заявил, что для того, чтобы конкурировать с другими странами, США должны наращивать свой флот.

"И Китай, и Россия способны конкурировать в глобальном масштабе во всех областях и на конкурентной скорости. Обе страны имеют значительные космические, кибернетические и ядерные силы", — цитировал Ричардсона портал Defense News.

Танк Т-72Б3 (слева) и БТР-82А на батальонных тактических учениях с боевой стрельбой отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа
© РИА Новости / Саид Царнаев
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По словам военного, обе страны "бросают вызов американскому влиянию и интересам" в разных регионах мира и часто — в морских пространствах. Так, Ричардсон сослался на то, что Россия расширила зоны своих морских операций в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях.

О необходимости модернизации в США говорят не только военные моряки. Ранее глава Стратегического командования вооруженных сил США (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен пожаловался конгрессменам, что у Америки "нет защиты" от российских крылатых ракет наземного базирования.

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