В лагере для беженцев под Мосулом два человека погибли от отравления

Беженцы из Мосула стоят в очереди за водой в лагере Эль-Хазер. Архивное фото

Беженцы из Мосула стоят в очереди за водой в лагере Эль-Хазер. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения Ирака Адиля Хамуд заявила, что два человека погибли в результате отравления в лагере для перемещенных лиц под иракским городом Мосул, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Министр заявила агентству, что накануне 752 человека в лагере для перемещенных лиц почувствовали недомогание после ифтара — первого приема пищи после дня поста в Рамадан. По ее словам, женщина и девочка впоследствии скончались, еще 300 человек остаются в критическом состоянии.

В лагере "Хазир" находится несколько тысяч человек, покинувших дома в Мосуле из-за операции по освобождению города от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Отмечается, что поставками продовольствия в лагерь занимается неправительственная организация.

*террористическая группировка, запрещенная в России