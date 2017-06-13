Трамп и Эрдоган обсудят катарский кризис

АНКАРА, 13 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудят ситуацию вокруг Катара, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.

"Наш президент в ближайшие дни проведет телефонный разговор с президентом Трампом. В ходе разговора стороны обсудят ситуацию в Катаре", — цитирует Чавушоглу газета Hurriyet

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

Парламент Турции 7 июня принял закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране.